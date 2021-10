Die Feuerwehr aus Hohen Neuendorf, Bergfelde und Birkenwerder musste in der Nacht von Freitag zu Samstag ausrücken. In der Heiligenseestraße in der Hohen Neuendorfer Niederheide war ein Feuer in einer Gartenlaube ausgebrochen.

Der 58-jährige Bewohner informierte die Einsatzkräfte selber über den...