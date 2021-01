Ein Bungalow in Oranienburg ist am Freitagabend vollständig abgebrannt. Das bestätigten sowohl Feuerwehr als auch Polizei. Der Garten mit dem Bungalow am Grabenweg befindet sich innerhalb der Kleingartenkolonie Eintracht Orania.Nach Auskunft von Oranienburgs Polizeihauptkommissar René in der Ried...