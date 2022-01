In Liebenthal haben drei Menschen in der Nacht zu Dienstag, 11. Januar, ihr Heim verloren. Wie Dörte Röhrs, Sprecherin der Polizeidirektion Nord, am Dienstagmorgen mitteilte, waren die Einsatzkräfte gegen 1.18 Uhr alarmiert worden, weil ein Feuer ausgebrochen war. Zuerst sollen Mülltonnen, dann ...