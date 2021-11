Zur Bernauer Straße in Oranienburg eilten in der Nacht zu Donnerstag kurz nach Mitternacht mehrere Feuerwehren aus Oranienburg, Sachsenhausen und Lehnitz. Wie die Polizei-Direktion Nord auf Nachfrage am Morgen mitteilte, sei der Alarm etwa gegen 0.15 Uhr via Leitstelle eingegangen. Laut Erstmeldung...