Mehr als 1,1 Millionen Kubikmeter Abwasser fallen jedes Jahr in Hohen Neuendorf an. Angesichts steigender Kosten für Energie und Wartung werden die Gebühren zur Entsorgung des Schutzwassers in Hohen Neuendorf zum neuen Jahr erhöht.

Fast 10.000 Haushalte in Hohen Neuendorf sind davon betroffen. Die...