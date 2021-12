Mitten in der Corona-Pandemie ist Diana Müller im Dezember 2020 mit einer Geschäftsidee in Oranienburg an den Start gegangen. Mittlerweile konnte sie ihr Angebot erweitern und ein Sammlerstück auf den Markt bringen. Diana Müller will Vermögen sichern und Werte schützen. Die 48-Jährige sorgt d...