Die 31. Brandenburgische Frauenwoche wird am 4. März mit einem Live-Streaming aus der Orangerie und damit zum zweiten Mal in Oranienburg eröffnet. Zu Gast sind dann Frauenministerin Ursula Nonnemacher, Landtagspräsidentin Ulrike Liedtke und Bürgermeister Alexander Laesicke. Wegen der Eindämmungsverordnung finden alle Veranstaltungen online statt. Die Pandemie prägt auch das Motto der Frauenwoche: „Superheldinnen am Limit“.

Pandemie verstärkt Belastungen

Untersuchungen aus dem ersten Lockdown hätten ergeben, dass vor allem Frauen die größte Belastung hatten, sagt Oranienburgs Gleichstellungsbeauftragte Christiane Bonk. Das liege daran, dass sie oft in sozialen und systemrelvanten Berufen tätig seien und dennoch mehr mit dem Homeschooling der Kinder oder dem Haushalt zu tun hätten. „Sie sind Supermama, Superehefrau, Superfreundin, Superarbeitskraft, aber auch super gestresst“, sagt Christiane Bonk.

Notsituation Nebenwirkung der Corona-Pandemie in Oberhavel - Mehr Sucht, Depression und Einsamkeit Oranienburg Der Märkische Sozialverein (MSV) stellt fünf solcher Superheldinnen vor, die mit den Angeboten des MSV verbunden sind. In den Schaufenstern in der Liebigstraße 4 in Oranienburg werden die Frauen über die Frauenwoche hinaus präsentiert, kündigt Geschäftsführerin Gabriela Wolf an. Eine dieser Heldinnen ist 52 Jahre alt, getrennt lebend, alleinerziehend, aus gesundheitlichen Gründen erwerbsunfähig. Aufopferungsvoll kümmere sie sich um beide pflegebedürftigen Elternteile, berichtet Hildburg Pakusch vom Märkischen Sozialverein.

Frauen sind oft selbstlos

„Frauen nehmen sich oft selbst zurück, dabei müssten sie sich auch um sich selber kümmern“, sagt Hildburg Pakusch. Die beschriebene 52-Jährige nutze aber auch Kraftquellen für sich. Der Garten biete Erholung, helfe abszuchalten und stundenweise die Probleme zu vergessen. Spaziergänge, Filme, ein gutes Buch oder ein Telefonat mit einer Freundin würden ihr wieder Kraft geben.

Youtube Zum Auftakt am 4. März ab 10 Uhr folgen nach den Grußworten ein Film, eine Talkrunde, Gespräche und eine populärwissenschaftliche Betrachutung von Jacinta Nandi. Die Mutter hat das Buch „Die schlechtestes Hausfrau der Welt“ verfassst, das sie als Erfahrungsbericht und Manifest bezeichnet. Sie lebt in einem Haushalt mit einem Teenager, einem Kleinkind und einem meist abwesenden Mann, der sich weigert zu helfen.

Das Netzwerk der Unternehmerinnen in Oberhavel beteiligt sich am Programm der Frauenwoche. Angeboten werden Workshops zum Sich-Kennenlernen und Verwöhnen, für Selbstbewusstsein und gute Vermarktung, kündigt die Sopranistin und Gesangspädagogin Anja Ganschow an. „Uns war wichtig, nach vorn zu schauen. Wir wollen zeige, wie sich Frauen gegenseitig fördern“, erklärt Coach Selma Reese.

Tipps für ein besseres Leben

Mit „CommPass & Stimme“ wollen Anja Ganschow und Selma Reese am 8. März ab 10 Uhr zeigen, wie Frauen ihr Potenzial entdecken können. Die Unternehmerinnen und Mütter Steffi Rose, Katharina Tolle und Natascha Neumann erklären am 9. März ab 10 Uhr in einem einstündigen Workshop, wie unternehmerische Selbstständigkeit und Familie in Einklang zu bringen sind. Im dritten Workshop (10. März ab 18.30 Uhr) geht es darum, Gelassenheit und Lebensfreude zu entwickeln. Am 11. März (18.30 Uhr) geben die Kunsttherapeutin Verena Siol und Kräuterpädagogin Manuela Röhken Tipps für körperliches Wohlbefinden und Selbstfürsorge im Workshop „Mein wilder Garten“.

Eingerahmt werden die Workshops der Unternehmerinnen von zwei Lesungen. Am 6. März (14 Uhr) liest Christine Gräfin von Brühl aus ihrem neu erschienenen Roman „Schwäne in Weiß und Gold“ über die Geschichte ihrer Familie. Die Schriftstellerin Mona Krassu am 20. März (16 Uhr) aus ihrem 2020 erschienenen Roman „Falsch erzogen“. Das ausführliche Programm ist nachzulesen auf www.unternehmerinnen-in-ohv.de

Mehr Mut, weniger Stress

Außerdem im Programm der Frauenwoche in Oranienburg: Nadine Neuner lädt am 6. März (12 bis 15 Uhr) zum Kurs „Mut, Wut, Grenzen setzen – ein Workshop zur Selbstermächtigung für Frauen“ ein. Marion Voigt zeigt am 19. März (18 bis 20 Uhr), wie man sich mit Yoga gegen Stress und Leistungsdruck wappnet.

Die Teilnahme an allen Veranstaltungen ist kostenlos und unbegrenzt. Selma Reese hofft, dass mit den Online-Angeboten noch mehr Interessierte erreicht werden können, die sonst keine Möglichkeit gehabt hätten, die Veranstaltungen zu besuchen.

Alle Informationen sind nachzulesen unter www.oranienburg.de/Rathaus-Service/Aktuelles/Veranstaltungen . Die Zugangsdaten für Veranstaltungen werden nach verbindlicher Anmeldung per Mail versendet.