Sie haben es wieder getan: Bereits zum 2. Mal haben Oberhaveler Fans des Fußball-Bundesligisten Union Berlin Spenden für den Tierpark in Germendorf gesammelt.

400 Euro Geldspenden eingesammelt

Am Sonnabend standen sie in Oranienburg auf dem Parkplatz vor Thomas Phillips und sammelten sowohl Sach- als auch knapp 400 Euro an Geldspenden ein, die in vollem Umfang dem Germendorfer Tierpark übergeben werden. Bereits Anfang Februar hatten die Union-Anhänger auf dem Parkplatz vor Fressnapf Spenden gesammelt, eine erneute Aktion ist nicht ausgeschlossen.