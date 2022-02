Der Kampf um jeden Quadratmeter Kleingarten hat längst auch Oranienburg erreicht. Ganz aktuell ist wieder eine Kolonie bedroht, Parzellen einzubüßen. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass der Bedarf an Kleingartenflächen in Oranienburg „mehr als gestillt“ ist. So steht es in der Begründung z...