In den vergangenen Wochen herrschte etwas Aufregung in der Gartenkolonie Eintracht Orania in Oranienburg . Einige Kleingärtner konnten den Gartensaison-Start kaum genießen. Sie hatten aufgrund von Bauarbeiten Angst, ihre Gärten könnten zur Disposition stehen und möglicherweise dem Wohnungsbau we...