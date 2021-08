Tagsüber habe der See sogar geblubbert, haben Anwohner beobachtet. Am Abend lag er still und etwas unansehnlich da: Im Hubertussee im Hohen Neuendorfer Stadtteil Borgsdorf haben sich derzeit Blaualgen stark ausgebildet. Auf einen Anwohnerhinweis am Freitag hin hat die Stadt Hohen Neuendorf deshalb noch am Nachmittag Warnschilder aufgestellt und die Zugänge zu dem kleinen Gewässer mit rot-weißem Flatterband abgesperrt, um auf die Gefahr hinzuw...