In den Wiederaufbau der Schleuse Friedenthal will die Stadt Oranienburg ab kommendem Jahr zehn Millionen Euro investieren. Noch liegen dem Vorhaben zwei Weltkriegsbomben im Weg. Die beiden Blindgänger, die mit riesigem Aufwand freigelegt werden müssen, sollen am 7. Dezember entschärft werden. © Foto: Stadt Oranienburg