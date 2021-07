Sehr viele Menschen gibt es sicher nicht in Mühlenbeck, die die Allgemeinmedizinerin Dr. Barbara Jockel nicht kennen. Nicht umsonst umfasst ihre Kartei an die 6.000 Namen. Abgesehen davon, ist sie auch politisch aktiv. Dr. Sharif Richter, seit 2020 als Kollege an ihrer Seite, ist noch ein bissche...