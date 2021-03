„Die Pandemie hat uns in Frauenfragen um mindestens 50 Jahre zurückgeworfen.“ Diesen Satz sagte Landtagspräsidentin Ulrike Liedtke am Donnerstag in der Orangerie in Oranienburg zum Auftakt der 31. Brandenburgischen Frauenwoche und machte damit den Handlungsdruck deutlich. „Wir müssen sehr v...