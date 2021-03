Cocktails und Garnelen am Strand – auf Malaysia, den Philippinen oder einer der Vulkaninseln Indonesiens. Klingt nach einem Auswanderer- oder Backpacking-Traum. Ist es sicherlich auch. Besonders in diesen äußerst speziellen Zeiten, in denen Reisen außerhalb der Landesgrenzen kaum mehr vorstellb...