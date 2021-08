Das Geschäft brummt. Das Wortspiel ist durchaus beabsichtigt: Der Glas-Bär in Germendorf feiert 30-jähriges Bestehen. Selbst Nachwuchssorgen – sonst ein Hauptproblem in Handwerksbetrieben – scheint es nicht zu geben.

Am 12. August 1991 wurde die Firma in Germendorf gegründet. Die Glasermeister Thomas Bade und Urs Schneider – beide im Westen Deutschlands geboren und mittlerweile Ende 50 – kamen nach der Wiedervereinigung in den Osten,...