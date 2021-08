30 Jahre lang leitete Andreas Deutschländer die Havelschule in Oranienburg. Zum 1. August gab er den Staffelstab an Bastian Zimmermann weiter. Für ihn ist der Schulstart ein besonderer. Wir haben ihn gebeten, für uns Tagebuch zu führen. „Das neue Jahr fängt mit der Einschulung an“, sagt er. Doch schon am Vortag setzt das gedankliche Chaos ein.

Freitag, 6. August