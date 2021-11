Der Streit um einen Biberdamm in Velten geht weiter. Die Reaktion des Landkreises auf eine Forderung des Landtagsabgeordneten Heiner Klemp (Bündnis 90/Die Grünen) hat in Velten für Empörung gesorgt. Wie berichtet, versperrt ein Biberdamm den Abfluss der Muhre in das Hafenbecken in Velten. Es dro...