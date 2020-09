In drei von fünf Bereichen will der Entwässerungsbetrieb Oranienburg (EBO) seine Gebühren ab Januar 2021 anheben. Am heftigsten trifft es die mobile Schmutzwasserentsorgung. Da wird sich der Preis von 8,60 Euro pro Kubikmeter auf 12,71 Euro erhöhen. Hauptgründe dafür, so die Vorauskalkulation,...