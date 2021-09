Die 500-er-Marke ist fast geknackt. „Wir haben bis jetzt 481 Laptops und PCs ausgegeben“, sagt Henning Schluß. Mehr als 500 Geräte seien aber bereits gespendet worden. „Jetzt sind noch Mini-PCs zu haben“, so Schluß. Die Computer wurden an Kinder in ganz Oberhavel verteilt, um während der...