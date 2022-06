Am 1. März gab es Feueralarm und einen Großeinsatz der Feuerwehr in Schmachtenhagen . Auf dem Gelände des ehemaligen Sägewerks in der Wensickendorfer Chaussee 1 (B273) brannte Müll. Schwarzer Qualm stieg auf, die Rauchsäule war kilometerweit zu sehen. Das Feuer lenkte den Blick auf eine illegal...