Am 3. August eröffnete Marco Skala seinen Imkereibedarf „Beekeepers“ im ehemaligen Aldi-Markt in Kremmen. Coronabedingt war es eine stille Eröffnung. Ganz so ruhig ist es nicht geblieben, vor allem in den Köpfen von Marco Skala und seinem Team ratterte es pausenlos auf der Suche nach neuen Id...