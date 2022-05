Das Hotel an der Havel wurde 1997 eröffnet. Bis heute ist es neben dem Stadthotel das einzig größere Hotel in Oranienburg . Nun soll Schluss sein mit dem Hotelgewerbe direkt am Wasser. Der Betreiber kündigt an, nur noch wenige Woche geöffnet und ein neues Projekt in Borgsdorf gefunden zu haben. ...