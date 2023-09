Sie heißen „Lebensfreude“, „Wohntraum“ und „Familienglück“: Aktuell entsteht in Oranienburg eine neue Wohnsiedlung mit 136 Einfamilienhäusern in verschiedenen Variationen und Preiskategorien. Der Vertrieb lief gut an. Noch stehen allerdings Häuser zum Verkauf. Menschen aus Oranienb...