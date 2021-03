Zum ersten Mal hat sich der Ortsbeirat der Gemeinde Vehlefanz am Donnerstagabend in seiner Sitzung mit einem neuen Wohngebiet befasst, das an der Bärenklauer Straße entstehen könnte. Wobei der Begriff Wohngebiet etwas weit gegriffen ist, handelt es sich doch nur um eine Gesamtfläche von knapp 1,...