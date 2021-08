Die Schlossanlage in Sommerswalde bei Schwante ist schon etwas Besonderes. Das Hauptgebäude des Schlosses ist dem Reichstag in Berlin nachempfunden. Das aus roten Ziegel bestehende Wirtschaftsgebäude gleich daneben erinnert an das Rote Rathaus. Auf der anderen Stirnseite des Schlosses ist die Oran...