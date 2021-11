Das Wohnungsbaugebiet Project Immobilien an der Birkfeldstraße in Bergfelde bleibt im Besitz der Bauherrin und wird vermietet. Die Stadt könnte über die städtebauliche Entwicklungsmaßnahme aber Flächen in Hohen Neuendorf für den Bau von Eigenheimen und Eigentumswohnungen schaffen. © Foto: Heike Weißapfel