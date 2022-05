11.000 Quadratmeter Brache mitten in der Innenstadt: Der frühere Busverkehrshof in der Rungestraße Oranienburg soll endlich entwickelt werden und der Innenstadt einen Schub geben. Wie das gelingen könnte, wurde am Mittwochabend beim Innenstadttreff der Citygemeinschaft und des Geschäftsstraßenm...