Kartoffeln, Mais, Solarpanele: So könnte die Fruchtfolge auf einer landwirtschaftlichen Fläche bei Groß Ziethen, einem Ortsteil von Kremmen, aussehen. Die Firma „CleanSource Energy GmbH“ plant dort auf einem Areal von rund 60 Hektar den Bau einer Solaranlage. Die Planungen dafür wurden am Do...