Die Weiße Stadt in Oranienburg wird nun um ein Kiez erweitert. Sieben Jahre nach den ersten Ideen ziehen im Juni die ersten Mieter ein. Das Interesse an den 80 Mietwohnungen im ersten von drei Bauabschnitten an der Emil-Büge-Straße ist groß. Knapp 380 Besichtigungen liegen nach dem Wochenende hi...