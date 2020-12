Oranienburg Wohnungsbaugesellschaft Woba hat 2020 so viel investiert wie in keinem Jahr zuvor. 2,6 Millionen Euro wurden für Sanierung und Erhalt des Bestands von knapp 3700 Wohnungen gesteckt. 22 Millionen investierte die Woba in den Wohnungsneubau und das größte Bauvorhaben ihrer Geschichte. ...