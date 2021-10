Die Planungen für das Gebiet „Grüner Weg“ in Liebenwalde reichen etliche Jahre zurück. Jetzt schreiten sie allerdings bald in eine sichtbare Phase. Im jüngsten Bauausschuss in Liebenwalde konnte man förmlich schon die Bagger hören, die den unbefestigten „Grünen Weg“ aufreißen. Der Ba...