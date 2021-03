Weil die Einwohner in Schmachtenhagen, Wensickendorf und Zehlendorf (SWZ-Gemeinden) insbesondere in den Sommermonaten immer wieder über zu niedrigen Druck in den Wasserleitungen geklagt hatten, lässt der NWA nun eine Druckerhöhungsstation errichten. Durch sie soll sichergestellt werden, dass es i...