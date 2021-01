Der Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus am Mittwoch erinnert an die Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz am 27. Januar 1945. Wegen der Pandemie stellt die Gedenkstätte Sachsenhausen Grußworte sowie Informationen über den Massenmord an den sowjetischen Kriegsgefangenen online. Aus Ravensbrück wird eine Lesung übertragen.