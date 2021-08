Auch wenn heute nur noch wenig an die Bahnhöfe Löwenberg (Dorf), Linde und Grieben erinnert. Doch es gab sie tatsächlich. Sie gehörten zur Bahnstrecke Löwenberg-Lindow, die am 10. August 1896, also vor genau 125 Jahren eröffnet wurde.

Nur wenig mehr als ein Jahr zuvor, am 7. August 1895, war die Genehmigung zum Bau der Bahnlinie von Löwenberg nach Lindow mit den Haltestellen Löwenberg/Dorf (Linde wurde erst 1901 angelegt), Grieben un...