Es gibt schon wieder Stress an einem Spielplatz in den S-Bahn-Gemeinden. Jetzt beschweren sich zwei Männer aus der Schildower Magdalenenstraße, dass der Bolzplatz am Ende ihrer Straße zu einem beliebten Treffpunkt von Jugendlichen geworden ist. Auch in Hohen Neuendorf gibt es am Spielplatz auf de...