Die Hitze des Kamins hat in einem Liebenwalder Wohnzimmer Donnerstagabend den Korb mit Holzscheiten in Brand gesetzt. Am Ende musste die Feuerwehr Wände und Boden aufreißen, um die Glutnester zu löschen.

Die Bewohner des Einfamilienhauses an der Berliner Straße löschten den Holzkorb zunächst selbst, berichtet Polizeisprecherin Dörte Röhrs. Aber das Feuer hatte sich bereits ausgebreitet, so dass die Feuerwehr in den Wänden und unter dem Fußboden löschen musste.

Das Haus ist laut Röhrs unbewohnbar. Der Schaden werde auf 75.000 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung.