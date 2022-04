In Liebenwalde eröffnet ein brandneuer Kanu-Verleih. In Hennigsdorf geht es auf Entdeckertour, die es so noch nie gab. Fürstenberg, Mildenberg und Oranienburg lohnen sich sowieso – aber wo sind Familien richtig? Welches Kanu nimmt Hunde mit? Wir verraten es Ihnen!