Es ist eine verrückte Zeit. Doch die Narren können nicht lachen. Am Rosenmontag würde der Frohsinn in den rheinischen Karnevals-Hochburgen eigentlich besondere Blüten treiben. Doch in diesem Jahr bleibt es still. Auch in Oberhavel sind die närrischen Fahnen auf Halbmast. Es herrscht Trauer wege...