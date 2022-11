Oranienburg wächst weiter in Richtung der 50.000-Einwohner-Marke. Im dritten Quartal des Jahres zählte die Stadt 48.567 Bewohner. Am 1. Juni waren es noch 48.264 Menschen. Im Vergleich zum dritten Quartal des Vorjahres wuchs die Einwohnerzahl um 1280 Personen. Das ist ein Plus von 2,71 Prozent. Di...