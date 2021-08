An Baustellen mangelt es Oranienburg derzeit nicht. Nicht nur müssen Autofahrer jede Menge Umleitungen in Kaufe nehmen – unter anderem sind zwei Zufahrten für den Neubau des Kreisverkehrs an der Ecke Lehnitz- und Saarland Straße bis Ende Januar gesperrt. Auch an den Kitas und Schulen wird gebaut. „Oranienburg wächst zu schnell“, sagte Bürgermeister Alexander Laesicke auf einer Baustellen-Tour am Donnerstag.

Die Stadt sei bestrebt, organ...