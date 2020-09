Zwei Radfahrer sind am Mittwoch in Liebenwalde und in Hennigsdorf bei Kollisionen mit Autos verletzt worden.

Ein 50-jähriger Oranienburger Radfahrer fuhr gegen 9.30 Uhr auf der Berliner Straße in Liebenwalde als er von einem vorbeifahrenden Fahrzeug touchiert wurde, welcher von einem 35-jährigen Oberhaveler gefahren wurde. Der Autofahrer hatte laut Angaben der Polizei den Sicherheitsabstand nicht eingehalten.

Eine 32-jährige Fahrradfahrerin aus Oberhavel ist gegen 18.15 Uhr beim Überqueren der Strauffenbergstraße in Hennigsdorf von einem 79-jährigen Oberhaveler mit seinem Fahrzeug angefahren worden. Die Radlerin wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Sachschaden: ungefähr 550 Euro.