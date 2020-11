Michael Richter, bisher stellvertretender Vorsitzender im Ortsbeirat von Malz, ist neuer Chef des Gremiums. Er wurde am Mittwoch mit den Stimmen aller drei Beiratsmitglieder in sein Amt gewählt. Er folgt Sarah Hartmann, die in die Oranienburger Verwaltung wechselt und dort die Funktion von Bernhard...