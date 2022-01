Noch steht die Polizei vor einem Rätsel. In Borgsdorf hat am Donnerstagabend ein Unbekannter einen gezündeten Molotowcocktail gegen die Wand einer Garage in der Heinrichstraße geworfen. „Das hätte schlimm enden können“, sagte Christin Knospe, Sprecherin der Polizeidirektion Nord.

Ermittlunge...