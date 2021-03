Unbekannte haben in der Nacht zum Sonntag gewaltsam ein Fenster eines Einfamilienhauses in der Mühlenbecker Straße in Bergfelde geöffnet und sich so Zutritt zum Haus verschafft.

Die Einbrecher durchsuchten nach Angaben der Polizei von Montag alle Zimmer und entwendeten nach ersten Erkenntnissen Bargeld und Schmuck.

Angaben zur Höhe des entstandenen Sachschadens lagen der Polizei noch nicht vor.

Die Kripo hat die Ermittlungen übernommen.