Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Sonnabend an der Lindenallee in Bergfelde die Scheibe eines am Straßenrand geparkten Fiat Ducato eingeschlagen. Aus dem Fahrzeug wurden eine Schachtel Zigaretten und eine Tüte Tabak gestohlen. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von rund 400 Euro. Die Kripo nahm Ermittlungen auf.