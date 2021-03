Ein diebisches Trio hatte sich auf Aldi-Filialen in Oberhavel konzentriert und sind jetzt der Polizei ins Netz gegangen. Mindestens fünf Mal griffen die Täter in der vergangenen Woche zu und ließen in und um die Aldi-Filialen in Oranienburg, Mühlenbeck und vor allem Löwenberg alles Mögliche mitgehen. Das klappte solange, bis die Polizei am Sonnabend einen Tipp von einer Mitarbeiterin des Aldi-Marktes in Löwenberg bekam. Sie konnte der Polizei das Auto der Diebesbande beschreiben: ein schwarzer Peugeot.

Vorläufige Festnahme, Auto beschlagnahmt

Den eingesetzten Kräften der Polizei Oberhavel gelang der Zugriff. „In Liebenwalde konnten die Beamten den Wagen mit drei Personen stoppen“, sagte am Sonntag André Quade, Dienstgruppenleiter in der Oranienburger Polizeiinspektion. Die drei Verdächtigen wurden vorläufig festgenommen und saßen am Sonntag noch in der Arrestzelle der Inspektion.

Diebesgut im Fahrzeug

Im Auto entdeckten die Beamten Diebesgut. Dabei handelte es sich um mehrere Schachteln Zigaretten aus dem Aldi-Markt in Löwenberg. Den Peugeot stellte die Polizei sicher. Sie geht davon aus, dass der Waffen in der zurückliegenden Woche „bei ähnlich gelagerten Sachverhalten als Tatfahrzeug genutzt wurde“, wie die Polizei mitteilte.