Durch bislang unbekannte Personen wurde in der Nacht zu Mittwoch versucht, in einen Lebensmittelmarkt in der Hauptstraße in Schildow einzudringen.

Fenstergitter halten

Die Täter entfernten nach Angaben der Oranienburger Polizei gewaltsam die Schrauben der rückwärtigen Fenstergitter. In das Objekt gelangten sie jedoch nicht. Es entstand ein Sachschaden von zirka 1000 Euro.