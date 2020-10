In der Nacht zu Sonnabend sind bisher unbekannte Personen in die Räume einer Hauskrankenpflege im Eichenhof in Leegebruch eingebrochen. Wie die Polizei am Montag berichtete, hatten die Täter zwei Fenster aufgehebelt und anschließend die Diensträume sowie sämtliche Schränke durchwühlt. Ob etwas gestohlen wurde, war zunächst unklar.