Bislang unbekannte Täter drangen am Sonnabend in ein Einfamilienhaus in der Seestraße in Hohen Neuendorf ein. Die Tatzeit lag zwischen 14.30 Uhr und 19 Uhr, teilte die Polizeiinspektion Oberhavel am Sonntag mit.

Täter hinterließen Spuren

Die Einbrecher enthebelten die Terrassentür, um in das Haus zu gelangen. Sie durchwühlten sämtliche Räume und entwendeten Bargeld, Schmuck sowie einen Kaffeevollautomaten.

Durch Beamte der Kriminaltechnik konnten am Tatort Spuren gesichert werden. Die Kriminalpolizei nahm zum Wohnungseinbruchsdiebstahl die Ermittlungen auf.